Fino al 1° marzo 2025 è possibile fare domanda per fruire dei contributi destinati ad interventi per il superamento delle barriere architettoniche in ambito edilizio, sul territorio comunale di Fiorano Modenese.

Possono accedere al contributo: le persone disabili che risiedono nell’immobile interessato o chi ne esercita la potestà o tutela; il condominio dello stabile dove risiede la persona disabile, tramite l’amministratore dello stabile, nel caso si faccia carico delle spese per i lavori richiesto dalla persona disabile; i direttori delle strutture socio-sanitarie residenziali ove abbia residenza la persona disabile interessata al contributo.

Le domande, in carta da bollo da 16 euro, possono essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune (piazza Ciro Menotti, 1) o inviate tramite Pec all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it, all’attenzione del Dirigente del Terzo settore, entro e non oltre il 1° marzo 2025.

Gli interventi per cui si chiede il contributo dovranno riguardare opere non ancora realizzate e su edifici esistenti e non ristrutturati dopo la data dell’11 agosto 1989.

Con la domanda si verrà ammessi a due diverse graduatorie: una di carattere nazionale (alimentata da eventuali fondi nazionali), l’altra di carattere regionale (alimentata da eventuali fondi regionali). In questo secondo caso – oltre alla distinzione tra invalidità totale e parziale – la formulazione della graduatoria sarà determinata dall’ISEE del nucleo familiare del richiedente e dalla data di presentazione della domanda.

Entro 30 giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda, verrà formulato un elenco di potenziali beneficiari, pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune e trasmesso alla Regione. Sarà la Regione a provvedere alla ripartizione dei fondi disponibili. Le domande ammesse, ma non soddisfatte per insufficienza di fondi, rimarranno comunque valide per gli anni successivi.

Le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese alla voce: Servizi/Catasto e urbanistica/ Barriere architettoniche: contributi.