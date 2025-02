Diverse sanzioni a carico di attività che si occupano di servizi alla persona, come estetisti, acconciatori e tatuatori. È il risultato dei controlli effettuati la settimana scorsa dal reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale di Bologna. Gli agenti infatti, sono intervenuti in tre attività che esercitavano in assenza del direttore tecnico, la figura che ha il requisito professionale e che garantisce la clientela sulle competenze e sul rispetto delle norme all’interno del centro.

Delle tre sanzioni, una è stata elevata in Bolognina, una in zona Borgo ed una in centro, con verbali da circa 160 euro ognuno. Stessa sorte è toccata ad un tatuatore che esercitava la propria attività in centro storico privo della necessaria autorizzazione. In via Irnerio e in zona Massarenti, invece, gli agenti hanno provveduto a sanzionare in modo più importante e a chiudere gli esercizi, sempre per la mancanza del direttore tecnico. Nel caso dell’attività in zona di via Massarenti con un’aggravante: il direttore tecnico era presente ma ha esibito un attestato falso, motivo per cui il titolare ed il direttore tecnico sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, per il reato di produzione ed uso di atto falso, in concorso.