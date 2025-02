Vorresti accedere al tuo fascicolo sanitario ma non sai come fare lo Spid? Hai necessità di prenotare online un appuntamento, ma non hai un indirizzo personale di posta elettronica? A Vignola, dal 18 febbraio, in Biblioteca Auris, partono cinque corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale. I corsi, giunti alla seconda edizione, rientrano nel progetto Digitale Facile della Regione Emilia-Romagna, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Martedì 18 febbraio, alle ore 15.30, presso la Sala conferenze della Biblioteca di Vignola, è in programma l’incontro pubblico di presentazione dei corsi.

Da giovedì 20 febbraio inizia il corso dal titolo “Capire il computer, ordinare e posizionare i file”, che spiega le operazioni di base del computer e la gestione delle funzioni fondamentali dei sistemi operativi.

Da martedì 4 marzo comincia il “Corso di smartphone e tablet. Verifica della fonte: spam, fake news”, con l’obiettivo di fornire competenze di base per l’uso di smartphone e tablet, facilitare la comunicazione con familiari e amici, aiutare gli anziani a usare applicazioni utili per la loro vita quotidiana.

Giovedì 13 marzo sarà la volta del corso “Introduzione a Internet e posta elettronica”, incentrato sulla consultazione dei siti web tramite browser e motori di ricerca, l’utilizzo dei social media, la posta elettronica e le applicazioni di messaggistica.

Da martedì 25 marzo si parlerà di come “Utilizzare le principali applicazioni software per la gestione delle proprie attività: Google suite”, basato sulle applicazioni gratuite di Google come gmail, chrome, gestore delle password, calendar e maps.

Infine, martedì 1° aprile, partirà l’ultimo corso sui “Servizi pubblici online” incentrato su l’accesso ai servizi con la propria identità digitale.

Ogni corso è composto di due o tre appuntamenti, ciascuno di due ore in totale: le lezioni si terranno presso la Saletta conferenze della Biblioteca di Vignola il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 (tranne quella di giovedì 13 marzo che si terrà dalle ore 15.00 alle ore 17.00). I corsi saranno tenuti da Piergiorgio Greco, facilitatore digitale per Open Lab Srl. Sono gratuiti, ma è gradita l’iscrizione (sul sito Affluences https://affluences.com/digitale-facile-unione-terre-di-castelli/reservation). Per ragioni di capienza della sala, infatti, verranno accolte fino a un massimo di 30 persone sia per l’evento di presentazione che per i singoli corsi. Non occorrono pre-requisiti per partecipare né di età né di preparazione culturale. Ogni corso prevede una parte teorica e una pratica. Si possono seguire uno o più corsi.