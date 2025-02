Unimore ha istituito, su proposta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e del Comune di Modena, grazie al contributo del Gruppo Hera, due borse di studio del valore di 10mila euro ciascuna intitolate alla memoria dell’Ing. Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera dal 2020 e Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 2017, scomparso nel marzo 2024.

I due premi di studio sono stati pensati per sostenere la carriera di studenti e studentesse meritevoli, immatricolati per la prima volta nell’a.a. 2024/2025 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

“Abbiamo contribuito all’istituzione di queste borse di studio per giovani meritevoli – afferma il Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, Cristian Fabbri – perché siamo certi che sia la scelta più giusta per commemorare la professionalità e l’umanità di Gabriele Giacobazzi. Nei quattro anni in cui ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente del Gruppo Hera abbiamo potuto conoscere da vicino la sua competenza e la sua correttezza, valori che, nel suo ricordo, saranno trasferiti ai giovani studenti destinatari di questa opportunità”.

Nel ringraziare il Gruppo Hera per aver accolto con favore fin da subito l’iniziativa proposta ed averla portata a realizzazione, la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, Valeria dal Borgo, ha dichiarato: “Le Borse di studio intitolate a Gabriele Giacobazzi rappresentano un degno riconoscimento ad una persona di eccezionale valore umano e professionale, e contribuiranno a valorizzarne il ricordo presso le giovani generazioni, verso le quali ha sempre rivolto grande attenzione sia come professionista sia come insegnante e formatore. Chi, come noi, l’ha conosciuto personalmente porterà sempre con sé un sentimento di gratitudine per la sua passione professionale e la costante dedizione con cui ha guidato la crescita del nostro Ordine “.

“Gabriele Giacobazzi è stato anche docente a contratto presso Il corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari: il Presidente del Corso di Studio, Prof. Francesco Mancini, ricorda il grande apprezzamento riscosso da parte degli studenti per la competenza, le capacità didattiche, e la esperienza professionale con cui valorizzò il percorso formativo” – ha aggiunto la Prof.ssa Grazia Ghermandi del DIEF di Unimore, che ha seguito il percorso per l’istituzione delle due borse di studio.

Il bando è online sul sito di Unimore nella sezione Bandi, Premi e borse di studio (www.bandi.unimore.it/StuLau-Premistudio.html ). Le candidature dovranno essere compilate e inviate, esclusivamente online, attraverso la domanda di partecipazione entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2025 all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it .