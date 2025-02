Anche la Regione Emilia-Romagna sarà presente con un proprio stand a PESCARE SHOW 2025, il Salone internazionale della pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor, ospitato per la prima volta nel quartiere fieristico di Rimini. Giunto alla sua 24esima edizione, l’evento – che riunirà novità di mercato, dimostrazioni, aree test, esperti e influencer del settore – aprirà i battenti domani, venerdì 7 febbraio, per chiudere domenica 9. In Emilia-Romagna, la stima dei pescatori sportivi e “ricreativi” si aggira sulle 60mila unità; un numero destinato a crescere se si considera la dimensione nazionale.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare a Rimini questo Salone, dedicato a un settore che in Italia conta circa 2 milioni di praticanti- commentano gli assessori Roberta Frisoni (Sport, Turismo) e Alessio Mammi (Agricoltura, Caccia e Pesca)-. PESCARE SHOW rappresenta indubbiamente un’occasione importante per le aziende che operano in quest’ambito e un momento di incontro e coinvolgimento per tutti gli appassionati”.

Oltre a presenziare con lo stand, la Regione, in particolare il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, ha organizzato una serie di incontri istituzionali, con il coinvolgimento dell’Associazione italiana pesca sportiva ricreativa (come l’appuntamento sulla storia e la tradizione dei capanni da pesca in Emilia-Romagna) e l’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze mediche veterinarie (la pesca sportiva come vettore di turismo nell’economia ittica nazionale e la salvaguardia dell’anguilla europea con il relativo progetto Lifeel).

Durante questi incontri, i referenti di settore della Regione affronteranno le tematiche relative alle aree di pesca regolamentata in Emilia-Romagna, la pesca sportiva e la cooperazione territoriale europea, oltre alla stesura di un calendario di pesca.

PESCARE SHOW 2025 è organizzato da Italian Exibition Group, in partnership con Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee).

Per ulteriori dettagli il link di riferimento è https://www.pescareshow.it/it/