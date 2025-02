La Corte d’Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, si è pronunciata oggi sulla causa relativa al trasferimento del Museo Morandi dall’originaria sede di Palazzo d’Accursio alla sede del MAMbo, riconoscendo le ragioni del Comune di Bologna e rigettando l’appello principale proposto da Elisabetta Brunelli, in proprio ed in qualità di presidente del “Comitato di Volontariato per il ripristino del Museo Morandi a Palazzo d’Accursio”.

La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, dello scorso 5 marzo 2023, che stabiliva come al Comune di Bologna non potesse essere imputato alcun inadempimento per il trasferimento, rispetto a quanto previsto nelle donazioni effettuate da Maria Teresa Morandi, non ritenendo la collocazione in Palazzo d’Accursio del Museo Morandi come parte dell’onere relativo.

“Siamo soddisfatti di questa pronuncia – afferma l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo – che conferma come il Comune abbia agito correttamente. Giorgio Morandi è un maestro del ‘900 italiano e dell’arte mondiale, merita un museo all’altezza che accolga persone da tutto il mondo. Questa decisione costituisce un ulteriore e decisivo mattone per il progetto del nuovo Museo Morandi, sul quale andiamo avanti”.