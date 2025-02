Dal 1° febbraio 2025, il dottor Mattia Altini e l’Ing. Luca Baldino sono i nuovi direttori generali rispettivamente dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Ecco una loro breve biografia.

Dottor Mattia Altini, Direttore Generale AUSL di Modena. Nato a Forlì nel 1974, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bologna nel 1999 e specializzato in Igiene e medicina preventiva nel 2004 presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito un dottorato in medicina del lavoro e sanità pubblica nel 2008 presso l’Università degli Studi di Bologna; tra le varie esperienze formative, anche il corso “Quality Management in Health Care” presso la Harvard Business School di Boston, il Master in Amministrazione dei servizi sanitari presso l’Università di Montreal – Canada, oltre a un Master universitario di II livello in Promozione e governo della ricerca nelle Aziende sanitarie presso UniMore.

Dal 2010 al 2020 ha ricoperto il ruolo di Direttore sanitario presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS Dino Amadori; nel 2020 è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL della Romagna dove è rimasto fino al 2022 quando ha assunto in Regione l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza ospedaliera dell’Emilia-Romagna. A dicembre 2024 era stato nominato Direttore medico di presidio dell’Ospedale di Forlì, per poi ricevere l’incarico di Direttore generale dell’Azienda USL di Modena, dove ha preso servizio a partire dal 1° febbraio 2025.

Ing. Luca Baldino, Direttore Generale dell’AOU di Modena. Milanese, classe 1967, l’Ing. Baldino è laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e vanta una formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria. È stato Direttore amministrativo dell’Azienda Usl di Piacenza dal 2004 al 2008 e dell’Azienda Usl di Bologna dal 2008 al 2014. Nel 2015 è stato chiamato a ricoprire la carica di Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza, incarico che ha mantenuto sino al 2022 quando è stato chiamato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia – Romagna.

Dal 2015 è Coordinatore Nazionale Osservatorio sulle Politiche del Personale nelle Aziende SSN di Fiaso (Federazione nazionale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere). Svolge docenze alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano su temi di pianificazione strategica, organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, riprogettazione dei processi aziendali e controllo di gestione. Dal 1° febbraio 2025 è Direttore Generale dell’AOU di Modena.