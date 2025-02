Si è svolta ieri mattina, presso l’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, l’inaugurazione della tappa itinerante della XI edizione della mostra “VIGILIINARTE”, già ospitata presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma.

L’evento è stato preceduto da una presentazione ufficiale nella sede della Direzione Regionale, dove sono intervenuti il Direttore Regionale Francesco Notaro, il Comandante di Bologna Mauro Caciolai, il Direttore Artistico della rassegna Alessandro d’Ercole e il Presidente dell’Associazione dei Vigili del Fuoco di Bologna Marco Parisini.

La mostra offre ai visitatori un’esperienza immersiva attraverso 80 opere d’arte realizzate da Vigili del Fuoco di tutta Italia. L’esposizione propone una prospettiva inedita sul lavoro quotidiano del Corpo Nazionale, raccontando l’alchimia tra i quattro elementi della natura: acqua, aria, terra e fuoco. Accanto alle opere, sono presenti anche alcuni cimeli storici legati al mondo dei Vigili del Fuoco.

Un elemento di particolare rilievo accoglie i visitatori all’ingresso: un’autogrù storica, impiegata nei soccorsi in occasione dell’attentato del 2 agosto 1980 alla Stazione ferroviaria di Bologna. Un simbolo di memoria e dedizione che arricchisce ulteriormente il valore dell’esposizione.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte numerose Autorità, tra cui il Prefetto Enrico Ricci, il Questore Antonio Sbordone, rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, nonché personale della Direzione Regionale e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna.

La mostra rimarrà aperta fino al 12 febbraio 2025, con ingresso libero, presso l’Aula Magna del Comando di Bologna, in via Ferrarese 166/2. Gli orari di visita sono tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Un’occasione unica per scoprire, attraverso l’arte, il valore e il coraggio di chi ogni giorno è in prima linea per la sicurezza del Paese.