I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato il presunto autore di un tentato omicidio. È successo intorno alle 14:00 di lunedì scorso 3 febbraio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati di una lite tra ragazzi all’uscita da scuola, nei pressi del “Centro Meridiana” di via Aldo Moro.

Quando i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale sono arrivati, hanno trovato un giovane seduto per terra, identificato in uno studente 17enne tunisino, con la maglia intrisa di sangue, che riferiva di essere stato colpito alle spalle con un oggetto a punta da un ragazzo che aveva visto fuggire in direzione della stazione ferroviaria. Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno individuato il presunto autore in fuga nelle vicinanze. Dopo averlo fermato e identificato in uno studente 15enne guineano, lo hanno arrestato.

Trasportato al Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Bologna, il 17enne che ha rischiato di perdere la vita per la vicinanza dei due colpi inferti sotto la scapola sinistra, è stato medicato e giudicato guaribile in venticinque giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 15enne arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

In sede di udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna e il 15enne è stato associato in una comunità per minori.