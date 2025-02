Un’intera settimana di allenamenti, con un focus particolare sulla scherma: è con questo obiettivo che la nazionale lituana di Pentathlon Moderno ha scelto l’Italia, in particolare le strutture e gli impianti di Pentamodena, per il proprio raduno dal 2 al 9 febbraio.

Otto atleti delle categorie senior, junior e under 19, tra cui i plurimedagliati a livello internazionale Gintare Venckauskaite e Titas Puronas, accompagnati dal responsabile tecnico Paulius Aleksandravicius, si stanno allenando con gli schermidori modenesi e alcuni atleti cresciuti nel vivaio di Pentamodena come i forti e rappresentativi Federico Alessandro (Aeronautica militare) ed Elisa Sala (Esercito italiano), con l’intento di condividere quante più informazioni e best practice possibili.

«Hanno scelto di venire qui fondamentalmente per la scherma, ma anche per affrontare gli altri allenamenti condivisi», spiega Stefano Rossi, responsabile Gaf-Gruppi allenamento federali di Modena. «Per noi è motivo di vanto e qualcosa di estremamente positivo, funzionale, che ci consente di uscire dalla solita routine. Oltre alla scherma, i ragazzi si stanno allenando anche nelle discipline di nuoto, corsa, tiro e Obstacle Discipline. Uno degli intenti dei Gaf è anche questo: condividere e confrontarsi, e possiamo dire che si tratta della prima sperimentazione di attività internazionale, direi con ottimi riscontri».

Ospitalità modenese e organizzazione promosse a pieni voti. «Non possiamo che fare i complimenti a tutto lo staff di Pentamodena. Abbiamo scelto l’Italia prima di tutto per il clima favorevole in questo periodo e poi perché conosciamo il valore e la qualità delle strutture di Pentamodena», racconta con entusiamo Paulius Aleksandravicius. «In questi giorni abbiamo constatato la grande qualità degli atleti e la comodità e qualità degli impianti, vicini e facili da raggiungere. Sapevamo già, dalle esperienze passate, che qui a Modena c’è una grande ospitalità e tutti sono estremamente disponibili, ed è molto bello e importante condividere esperienze e allenamenti».

È quindi molto probabile che la collaborazione tra la rappresentativa lituana e Pentamodena possa continuare anche in futuro. Nel mese di maggio, infatti, la società modenese e la federazione stanno programmando un nuovo raduno in terra modenese.