Aperti i bandi con cui il Comune investe per rafforzare Bologna quale città d’arte, cultura, creatività e proseguire nel percorso di innovazione e trasformazione di un sistema cittadino già molto vivace con un’offerta culturale ricca, articolata e radicata sul territorio.

“Sono ben tre i bandi che lanciamo a sostegno della straordinaria scena culturale e artistica presente a Bologna. Sono strumenti con cui vogliamo valorizzare un ricco e articolato sistema culturale, costituito da una densità di proposte e un patrimonio di professionalità, diffusi in maniera capillare sul territorio. Un sistema unico che ancora oggi costituisce un esempio nazionale e internazionale. L’obiettivo è di continuare a investire risorse pubbliche per sostenere questa preziosa unicità culturale, riconoscendone allo stesso tempo il valore intrinseco per le persone e le comunità in cui viviamo. In questo senso di prossimità alle comunità, abbiamo deciso di dedicare in particolare un bando destinato ai progetti di spettacolo dal vivo per le periferie, che coprirà l’intero anno di attività e che si affiancherà ai tradizionali bandi dedicati specificamente al cartellone estivo di Bologna Estate e a quello dedicato alle attività culturali. Siamo certi e certe che questi tre strumenti sapranno far emergere, ancora una volta, la sorprendente ricchezza di proposte culturali presenti a Bologna”, dichiara l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo.

Il bando Bologna Estate seleziona i progetti del cartellone di iniziative estive, coordinato e promosso dal Comune in collaborazione con la Città metropolitana, che si svolgerà dal 16 maggio al 28 settembre 2025.

Un bando per la progettazione di un programma multidisciplinare con tante opportunità da vivere all’aperto, rivolto a residenti, city user e turisti in un mix di musica, spettacoli, incontri, cinema, visite guidate e itinerari che dal 2018 varca i confini del capoluogo e raccoglie gli eventi del territorio in un unico calendario, valorizzando l’intera Bologna metropolitana attraverso una proposta integrata, unica per densità culturale e creativa, caratterizzata da una combinazione di grandi eventi e proposte diffuse di prossimità.

Un cartellone dall’alto livello qualitativo che si realizza in un’ottica di inclusione e di ampliamento dei pubblici, a partire dal centro storico per raggiungere luoghi di comunità nei quartieri cittadini ed estendendosi a tutta l’area metropolitana in virtù di un apposito bando curato direttamente dalla Città metropolitana di Bologna.

La distinzione in due bandi, uno per il capoluogo e uno per l’area metropolitana, mira a valorizzare maggiormente le realtà diffuse sul territorio metropolitano, contando sul consolidamento del sistema dei servizi di promozione turistica connessi alla DMO del Territorio Turistico Bologna-Modena per l’attrattività turistica, culturale e sportiva.

Tutti i progetti da sviluppare nel capoluogo dovranno essere presentati entro le 12 del 13 marzo al Comune di Bologna, come da indicazioni contenute nel bando. Anche i progetti da realizzare sul territorio metropolitano vanno presentati entro le 12 del 13 marzo, però attraverso il form online presente sul portale della Città metropolitana di Bologna.

Un bando dedicato alle arti performative nelle periferie, finanziato da fondi del Ministero della Cultura, seleziona progetti da svolgersi a partire dal 16 maggio fino al 31 dicembre che per il periodo estivo confluiranno nel cartellone di eventi di Bologna Estate valorizzando la programmazione estiva nei quartieri. Il bando si rivolge esclusivamente a organismi finanziati nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ovvero gli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni. Le richieste di partecipazione al bando devono pervenire al Comune di Bologna entro le 12 del 20 marzo.

Con l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad attività culturali il Comune promuove e sostiene progetti di programmazione di attività culturali e di produzione che si svolgono fino al 31 dicembre 2025. I progetti che si svolgono esclusivamente nel periodo dal 16 maggio al 28 settembre devono essere presentati invece al bando di Bologna Estate.

L’avviso valorizza, attraverso servizi e contributi, i soggetti che operano stabilmente in ambito culturale in un’ottica di inclusione, formazione di nuovi pubblici, innovazione, al fine di supportare la crescita di associazioni e imprese culturali e creative impegnate nei diversi ambiti di attività e di promozione della città di Bologna.

La valutazione dei progetti sarà effettuata per le proposte pervenute entro le 12 del 13 marzo.

In tutti e tre i bandi, saranno considerati con particolare riguardo i progetti impegnati a ridurre l’impatto ambientale e a garantire una corretta gestione delle attività notturne, in coerenza con le politiche e azioni per il Piano della notte del Comune.

È aperto in contemporanea anche l’avviso per la ricerca di sponsor a sostegno di attività culturali promosse dal Comune nell’anno 2025. Le proposte di sponsorizzazione relative al cartellone di Bologna Estate dovranno pervenire entro le 12 del 31 marzo; il bando resterà poi aperto fino alle 12 del 15 dicembre 2025 per accogliere le proposte di sponsorizzazione di altri progetti culturali nel corso dell’anno.