Entusiasmo alle stelle per il Green Game, che quest’anno compie 12 anni! Il progetto dedicato all’educazione ambientale ha coinvolto con successo le Scuole di Modena e provincia, trasformando la sostenibilità in un’esperienza divertente e formativa. Promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA), il progetto sta appassionato studenti e docenti, avvicinandoli al tema della raccolta differenziata e del riciclo attraverso attività coinvolgenti e interattive.

Il tour “digitale” ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’IIS “A. Meucci” di Carpi con ottimi risultati; infatti, le classi 2E e 2D hanno ottenuto il pass e rappresenteranno l’Istituto alla Finale Nazionale, prevista per lunedì 5 maggio 2025 al Palasport Flaminio di Rimini.

Oltre al gioco, il progetto ha visto protagonisti i formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia produttrice del format, che con il loro approccio innovativo hanno reso comprensibili e stimolanti argomenti come l’impatto ambientale e l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.

Gli studenti, entusiasti, hanno descritto l’esperienza come “formativa e divertente”. Anche i docenti hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineandone il valore educativo nel sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva e alla cura del pianeta. La formula del gioco ha reso l’apprendimento più efficace e ha catturato l’attenzione di tutti.

“I Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA sono orgogliosi di promuovere il Green Game – Hanno dichiarato congiuntamente – Negli ultimi anni, con una costante crescita delle percentuali di raccolta differenziata, il Green Game si è affermato come un efficace strumento educativo per diffondere una cultura consapevole e responsabile del riciclo dei rifiuti, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Una cultura che parte dalle scuole, coinvolge le famiglie e si riflette sull’intera società civile.”

Per la 12ª edizione sono state coinvolte oltre 200 scuole, con due versioni: “Green Game digital” per gli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia e “Green Game in presenza” riservato a 50 scuole in Piemonte.

L’edizione in corso del Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Piemonte.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.