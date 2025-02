Procedono speditamente i lavori del tram in zona Santa Viola dove, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, è tutto pronto per entrare nella seconda fase dell’intervento.

Si parte da lunedì 10 febbraio, quando nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra la fine del Pontelungo (lato centro) o e via della Ferriera verrà istituito un senso unico verso il centro storico.

Le variazioni alla circolazione

Dall’inizio della prossima settimana si andrà ad operare sugli allacci alla rete dei sottoservizi interrati nella parte nord della carreggiata, creando delle aree di lavoro circoscritte che sporgeranno dal perimetro del cantiere principale. Tali lavorazioni impongono il mantenimento di una sola corsia carrabile, percorribile a senso unico dal Pontelungo verso il centro storico. Ne consegue che i veicoli in direzione periferia avranno l’obbligo, trovandosi in prossimità del cantiere, di svoltare a sinistra per immettersi in via Battindarno.

Il nuovo senso unico viene istituito per armonizzare la circolazione tuttora vigente in Santa Viola, considerando il limitrofo cantiere del Pontelungo. Per uscire dal centro, occorre quindi imboccare viale Sandro Pertini e proseguire lungo viale Togliatti e viale de Gasperi.

La nuova viabilità è temporanea e sarà mantenuta solamente durante questa fase dei lavori; successivamente, quando si inizierà a realizzare la vasca tranviaria e a posare i binari nel centro della strada, verrà ristabilito il doppio senso di marcia ai margini della carreggiata.