Truccava biciclette elettriche in modo che potessero raggiungere velocità elevate. È quello che hanno scoperto ieri pomeriggio gli agenti dei reparti Moto, Santo Stefano e Commerciale della Polizia Locale al termine di un’attività di controllo complessa in un negozio di vendita e di riparazione di biciclette. La verifica è scaturita in quanto, dalle informazioni raccolte dopo un precedente intervento su biciclette elettriche modificate che permettevano di raggiungere velocità non consentite dalla legge, le attenzioni si sono focalizzate proprio su di un negozio del centro storico.

Una volta entrati nel l’esercizio, gli agenti hanno scovato una bicicletta modificata in grado di toccare la velocità di circa 40 km/h. Il titolare è stato subito sanzionato con un importo di mille euro per l’illegalità, ma i suoi guai non si sono di certo conclusi perchè anche l’attività commerciale ha presentato irregolarità molto gravi. A partire dall’attività abusiva, sanzionata con un verbale da cinquemila euro, e i due dipendenti presenti sul posto non in regola. A questo punto, il titolare è stato segnalato ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari.