Domenica 26 gennaio Argia Pinelli ha raggiunto l’invidiabile traguardo delle 100 candeline, spente giovedì scorso insieme con la figlia Cristina, i nipoti e gli amici che con lei partecipano al Laboratorio di Comunità di Pian del Voglio. Il gentile personale della Fondazione Santa Clelia Barbieri ha predisposto la sala dove si ritrovano abitualmente per le varie attività in modo festoso ed accogliente.

Alla festa, che ha visto la Signora Argia sensibilmente commossa per i tanti festeggiamenti, non ha voluto mancare il Sindaco del comune di San Benedetto Val di Sambro, dove Argia ancora vive splendidamente in forma, come ha dimostrato più volte nel corso dei festeggiamenti durante i quali non ha mancato di raccontare i propri ricordi e dispensare ringraziamenti per la tanta gradita attenzione.

Come hanno ricordato i nipoti, Argia è sempre stata una donna forte, coraggiosa, intelligente, altruista: un bell’esempio di vita.

Pur avendo vissuto una vita di duro lavoro come tante altre donne della sua età, Argia ha sempre coltivato l’amore per il ballo, a cui dava sfogo soprattutto nella giornata del giovedì grasso assieme a tutta la famiglia quando andava a danzare il “trescone”. Sposatasi con Augusto, ha dedicato la sua vita ed il suo tempo alla famiglia ed in particolare all’accudimento di ben sei figli. Una donna che, nonostante il passare degli anni, ancora oggi mantiene la brillantezza che l’ha sempre caratterizzata, assieme alla grande astuzia nel gioco delle carte che ancora oggi la vedono imbattibile!

“E’ sempre un piacere partecipare a questi eventi, prestigiosi e davvero frequenti nel nostro Comune – afferma Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro -. Abbiamo festeggiato questo importante traguardo assieme ad Argia che, dopo 100 anni di vita, è ancora in piena salute, e lo abbiamo fatto con i suoi cari e gli altri partecipanti al Laboratorio di Comunità di Pian del Voglio: grazie all’impegno del personale in servizio è stata proprio una bella festa. A nome dell’intera comunità di San Benedetto ho portato i più calorosi auguri ed un grande abbraccio alla nostra Argia”.