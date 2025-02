Si è concluso con il sequestro di prodotti alimentari non tracciati il servizio di controllo effettuato domenica mattina 2 febbraio dai Carabinieri Forestali dei Nuclei di Reggio Emilia e Gualtieri presso l’area dell’ex-foro Boario di Reggio Emilia. In particolare, i militari hanno identificato alcuni soggetti intenti a commerciare uova di gallina prive di tracciabilità e di altre indicazioni obbligatorie, detenendole all’interno del baule delle rispettive autovetture. Presente sul posto anche un terzo soggetto che, in qualità di acquirente, ha potuto confermare la condotta irregolare. Le uova sono state poste in sequestro amministrativo per violazione degli artt. 7 e 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, la norma europea che stabilisce principi e requisiti della legislazione alimentare oltre a procedure di sicurezza alimentare. L’area parcheggio, periodicamente adibita a luogo di commercio irregolare, era già stata oggetto nel periodo natalizio di controlli da parte dei Carabinieri Forestali, occasione in cui, con il supporto di Servizio Sanitario Veterinario dell’AUSL e della Polizia locale di Reggio Emilia, erano già state individuate e sanzionate alcune persone sorprese a commerciare irregolarmente animali e prodotti alimentari non tracciati.

Si intensificano i controlli da parte dei Carabinieri Forestali affinché sia sempre garantita la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (vendita inclusa).