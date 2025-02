Lo scorso anno sono state poco meno di cinquantamila le persone che si sono rivolte alla Farmacia comunale di Fiorano Modenese, in piazza Falcone e Borsellino, per acquisti, a queste si aggiungono quelle che sono entrate anche solo per informazioni e consigli, superando la soglia delle cinquantamila presenze.

In crescita anche le prenotazioni al CUP per appuntamenti od esami (3.955 nel 2024).

Anche nel 2024 la Farmacia raggiunge un buon risultato, trainato in parte dalle vendite di prodotti erboristici, cosmetici e di profumeria, apprezzata è infatti la consulenza che le giovani farmaciste offrono ai clienti in questi settori.

Pure l’attivazione di nuovi servizi di telemedicina avanzati, quali holter pressorio, elettrocardiogramma e holter cardiaco, implementati dall’autunno 2024, in risposta alle esigenze degli utenti, ha fatto della farmacia comunale, già riconosciuta dalla Regione come centro di assistenza primaria a tutela della salute dei cittadini, un punto di riferimento.

Altri servizi offerti dalla farmacia sono i test diagnostici di laboratorio, i test Covid, l’ECG e le produzioni galeniche direttamente prodotte nel laboratorio della farmacia.

La farmacia comunale ha inoltre ospitato nel 2024 iniziative a carattere sociale come quella con ADMO Emilia Romagna per la sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, patrocinato dal Ministero della Salute e promosso insieme a Centro Nazionale Trapianti e Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).