Lakers in agrodolce, Butler debutta alla grande coi Warriors

ROMA (ITALPRESS) – Serata in agrodolce per i Los Angeles Lakers. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte ai quasi 19mila spettatori della Crypto.com Arena, tra cui il più che interessato Luka Doncic, la franchigia californiana supera Indiana Pacers per 124-117 con 45 punti di un monumentale Reaves, top-scorer per distacco del match. La cattiva notizia, per i padroni di casa, arriva da Espn: Williams non ha superato le visite mediche per cui il suo trasferimento da Charlotte è annullato. I Lakers dovrebbero così reintegrare Reddish e Knecht, entrati come contropartita nello scambio per il lungo statunitense. Debutta invece alla grande Butler con la maglia di Golden State: i Warriors fanno festa per 132 sul parquet dei Chicago Bulls, messi al tappeto dai 34 punti del solito Curry e dai 25 dell’ex Miami. Nel match clou della Eastern Conference, i Boston Celtics espugnano il Madison Square Garden mettendo al tappeto i New York Knicks per 131-104: tra i campioni in carica brilla la setlla di Tatum, assoluto mattatore con un bottino personale di 40 punti contro i 36 del suo rivale Brunson. Affermazioni esterne anche per Atlanta e Oklahoma City: gli Hawks sconfiggono i Washington Wizards per 125-111 con 35 punti di Young; i Thunder passano sul campo dei Memphis Grizzlies per 125-112 esibendo tre ‘bocche da fuocò niente male (32 punti di Gilgeous-Alexander, 26 di Wiggins e 25 di Williams). Successo interno in volata per Orland Magic, che piega per 112-111 la resistenza dei San Antonio Spurs in virtù innanzitutto dei 33 punti consegnati alla causa da Wagner. Altri risultati: Dallas Mavericks-Houston Rockets 116-105; Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 114-98; Phoenix Suns-Denver Nuggets 105-122; Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 123-118; Los Angeles Clippers-Utah Jazz 130-110.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).