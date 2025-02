I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato due 19enni albanesi per tentato furto aggravato in concorso. È successo a Calcara, una frazione di Crespellano, quando la pattuglia dei Carabinieri impegnata in un servizio notturno di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti in Valsamoggia, è intervenuta in Piazza Lorenzo D’Auria, dove era stato segnalato un furto su auto in sosta.

Mentre si stavano avvicinando, i Carabinieri hanno incrociato un’Audi A3 con due persone sospette a bordo. Dopo aver proceduto all’identificazione dei due occupanti, 19enni albanesi, i Carabinieri hanno scoperto che l’autista e il conducente avevano le mani sporche e a bordo del veicolo c’erano quattro ruote per automobile, dotate di cerchio in lega e penumatico. In seguito, i Carabinieri hanno accertato che le ruote erano state asportate a un’altra Audi A3 parcheggiata in zona che era stata sollevata da terra con l’ausilio di un cric meccanico.

Prima dell’arrivo dei Carabinieri, la proprietaria del veicolo che si era accorta del furto, aveva iniziato a filmare i due soggetti dalla finestra di casa, vedendoli trafficare accanto all’auto e successivamente allontanarsi con le ruote. La proprietaria del veicolo ha sporto denuncia. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili, arrestati dai Carabinieri, sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa del processo con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e i due soggetti sono stati rimessi in libertà, con l’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa dell’udienza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.