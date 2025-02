Il Comune ha sottoscritto oggi un verbale d’intesa con i sindacati confederali in cui si è condiviso di neutralizzare l’abbonamento annuale personale, che costerà quindi 290 euro, per chi ha l’Isee inferiore ai 35 mila euro: 20 euro in meno rispetto a quanto annunciato ieri e 10 in meno rispetto al costo attuale che è di 300 euro.

Questo grazie a un bonus di 20 euro messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per abbassare il costo annuale a tariffa piena da 310 a 290 euro.

“Questo – ha spiegato il sindaco Matteo Lepore – rafforza ulteriormente l’obiettivo della manovra e cioè che sempre più persone si abbonino. Grazie a questo abbonamento si potrà viaggiare sui treni SFM in area urbana gratuitamente, avere agevolazioni sullo sharing e sui parcheggi. Ci auguriamo che il numero di abbonati possa crescere perché si evidenzia ancora di più la convenienza per chi usa il bus ogni giorno”.