Si aprono venerdì 14 febbraio alle ore 10.30, i bandi che la Fondazione CR Carpi rivolge a studenti, diplomati, laureati e insegnanti, con l’obiettivo di sostenere le giovani eccellenze del territorio e valorizzare le progettualità espresse negli istituti didattici, destinando un montepremi complessivo, spalmato tra le varie iniziative, che raggiunge quota 160 mila euro.

C’è tempo fino a venerdì 14 marzo alle ore 12.30 per partecipare ai tre concorsi istituiti, le cui modalità di candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione (www.fondazionecrcarpi.it).

Il Premio Idee Didattiche, rivolto agli istituti scolastici dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, punta a valorizzare l’impegno di docenti e studenti con 4 premi da 5 mila euro ciascuno. Ogni premio prevede l’assegnazione di 4 mila euro alla scuola, per potenziarne le attività didattiche, e di 1.000 euro al docente (o al team di docenti) promotore del progetto. Il bando è aperto alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e agli istituti di formazione professionale.

Diplomati e laureati, residenti nell’area di operatività della Fondazione, potranno invece concorre alla tradizionale iniziativa dei Premi di Studio, istituita per sostenere il merito di chi si è particolarmente distinto nel proprio percorso d’istruzione superiore e universitaria. A loro sono rivolti premi di 800 euro (diplomi), 1.000 euro (lauree triennali e magistrali) e 2.000 euro (lauree a ciclo unico).

Per i laureati presso l’Università di Modena e Reggio Emilia con una tesi che si distingue per aspetti innovativi, sperimentali e ricadute concrete, la Fondazione CR Carpi infine mette in palio tre premi del valore di 2.500 ciascuno attraverso il bando Migliori Tesi di Laurea Unimore.

Al termine dell’istruttoria delle richieste pervenute, tutti i partecipanti saranno contattati per ricevere riscontro sull’esito della loro candidatura. I vincitori saranno premiati durante una serata speciale a maggio, un evento dedicato al riconoscimento pubblico del loro impegno e del valore che portano al territorio.

Foto: edizione 2024 il presidente della Fondazione CR Carpi, Mario Ascari, e i consiglieri Giulio Allesina e Giulia Pellizzari premiano le migliori tesi di laurea 2024 Giacomo Preti e Lorenzo Morelli