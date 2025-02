Nella mattinata di oggi, un’importante operazione di pulizia ha visto impegnati in maniera congiunta, il personale di AIMAG, ANAS e le Guardie Ecologiche Legambiente (GEL) lungo la variante della Strada Statale 12 a Mirandola. L’intervento ha consentito di rimuovere circa 500 kg di rifiuti abbandonati, restituendo decoro e sicurezza a un’importante arteria stradale del territorio.

L’iniziativa, che anticipa un secondo intervento più articolato e destinato ai rifiuti più ingombranti, ha visto la partecipazione attiva del personale AIMAG e ANAS, che ha operato nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre le Guardie Ecologiche Legambiente si sono dedicate alla verifica di eventuali elementi utili per individuare i responsabili dell’abbandono illecito dei rifiuti.

“Questo intervento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra enti e cittadini per la tutela del nostro ambiente” – ha dichiarato l’Assessore Federica Luppi – “Ringrazio di cuore il personale di AIMAG, ANAS e le Guardie Ecologiche Volontarie per il loro prezioso contributo. Il loro impegno non solo migliora il decoro urbano, ma sensibilizza l’intera comunità sull’importanza di un comportamento responsabile e rispettoso del territorio.”

L’Amministrazione Comunale di Mirandola rinnova l’invito ai cittadini affinché contribuiscano attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, segnalando situazioni di degrado e adottando comportamenti virtuosi per il bene comune.