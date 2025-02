Si chiama “Sinestesie, dialoghi tra arte e musica” ed è il programma di concerti che combina la musica dal vivo con la visita a luoghi di arte e cultura a Novellara. Un cartellone che prevede quattro appuntamenti tra febbraio e giugno in altrettante location di grande impatto sul territorio novellarese in una contaminazione di sensi, una sinestesia, appunto, che permette al pubblico di essere partecipe di un’esperienza unica.

Si comincia Sabato 15 febbraio alla chiesa del Popolo di via Cavour. Il programma prevede alle 17:30 la visita guidata alla chiesa del Popolo e, a seguire, il concerto “Hexachordum”, un quartetto che esplora le relazioni tra le opere di compositori barocchi e il jazz contemporaneo. Con Loredana Ferrante, mezzosoprano; Simone Copellini, flicorno e tromba; Michele Bianchi, chitarra; Stefano Carrara, contrabbasso.

Secondo appuntamento sabato 8 marzo all’ex Macello comunale via Mascagni 13. Alle 17:30 visita guidata all’Ex Macello comunale e alla mostra “Libere e sovrane”, alle 18:00 concerto dal titolo “Quando in Italia c’era lo Swing!”. Un viaggio tra la musica degli artisti che hanno influenzato il mondo degli anni ’40 e ’50. Con Lara Luppi, voce; Luca Savazzi, piano; Enrico Lazzarini, contrabasso e Andrea Burani, batteria.

Terzo spettacolo in programma sabato 5 aprile al Museo Gonzaga presso la Rocca dei Gonzaga, piazzale Marconi 1. Alle 17:30 la visita guidata al Museo Gonzaga cui seguirà il concerto “Le corde dell’anima” con Marco Bronzi, violino e Davide Burani, arpa. Musiche di Paganini, Saint-Saens, Tedeschi, Kreisler, Tournier, Ranzano.

Ultimo appuntamento in cartellone venerdì 6 giugno al Casino di sopra, nell’omonima strada strada. Visita alla location a partire dalle 18, mentre alle 19 è in programma il concerto di Be at Ease 5tet, Quintetto hardbop jazz della fine degli anni 50. I musicisti sono Simone Copellini, trumpet; Michele Vignali al sax, Luca Savazzi al piano, Stefano Carrara double bass, Riccardo Cocetti drums.

Il programma di Sinestesie potrebbe subire variazioni, per ogni aggiornamento visitare il sito www.comune.novellara.re.it L’ingresso ai concerti è libero e gratuito. Prenotazioni per le visite guidate: 3313567073- turismo@comune.novellara.re.it