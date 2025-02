Continuano, in provincia di Modena, gli incontri del progetto Notai a scuola per la legalità, promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Modena, è volto a far conoscere agli studenti il ruolo del notaio, pubblico ufficiale al quale lo Stato attribuisce particolari funzioni in relazione ad alcune categorie di atti a garanzia dei cittadini.

A incontrare gli studenti delle classi IV del Liceo Paradisi di Vignola saranno, sabato 15 febbraio, i notai Nicoletta Righi e Gianantonio Barioni, componenti del Consiglio Notarile.

Nella prima parte dell’incontro saranno forniti alcuni ragguagli sull’istituto del Notariato, presente in 91 paesi nel mondo, a partire da tutta l’Europa continentale fino all’America latina, coprendo oltre il 60% della popolazione mondiale, sulla sua funzione antiprocessuale di prevenzione dei contenziosi, secondo la massima del celebre giurista Francesco Carnelutti “tanto più notaio, tanto meno giudice” e di adeguamento della volontà delle parti, rispetto alle quali ha il dovere di terzietà.

Successivamente, sarà illustrato il ruolo del notaio nell’ambito dell’impresa, sia rispetto alla costituzione del tipo di società più idonea agli scopo degli imprenditori e al fondamentale ruolo di orientamento e consiglio che, anche in quest’ambito, il notaio può fornire.

