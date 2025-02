«Con immensa tristezza e dolore, apprendiamo della scomparsa di Monsignor Giuseppe Verucchi, che ha dedicato tutta la sua vita al servizio della Chiesa e della comunità, lasciando un’impronta profonda e indelebile in ognuno di noi che lo abbiamo conosciuto. Oggi, la nostra diocesi, la nostra comunità, e tutti coloro che lo hanno amato e seguito sono in lutto. La sua scomparsa ci lascia un vuoto che nessuna parola potrà mai colmare, ma il suo esempio, la sua dedizione, il suo amore per Dio e per gli altri continueranno a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno avuto come guida spirituale. Modena lo ricorderà sempre con grande affetto e riconoscenza».

Con queste parole, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta la scomparsa di Monsignor Giuseppe Verucchi, all’età di 87 anni. Nato il 22 novembre 1937 a Miceno di Pavullo nel Frignano, fu ordinato sacerdote nel 1961, iniziando la sua missione come cappellano a Castelnuovo Rangone, dal 1961 al 1971.

Il suo impegno si è poi consolidato come parroco di Formigine dal 1971 al 1986 e successivamente fu stato nominato Vicario Generale dell’Archidiocesi di Modena-Nonantola, un ruolo che ha ricoperto fino al 1997. In quello stesso anno, è stato nominato Direttore dell’Ufficio Diocesano di Arte Sacra e Beni Culturali, un incarico che gli ha permesso di preservare e valorizzare il patrimonio storico e religioso della diocesi di Modena e Nonantola, mentre dal 2000 fu nominato Arcivescovo Metropolita di Ravenna-Cervia per tre anni, prima di ritornare al nostro territorio, sempre al fianco della sua comunità.

Braglia sottolinea poi come «in ogni sui incarico, monsignor Verucchi ha sempre continuato a nutrire la fede della comunità, testimoniando ogni giorno la sua dedizione al servizio di Dio e della gente. In questo momento di grande dolore, siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi confratelli sacerdoti e a tutti i fedeli che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Monsignor Giuseppe Verucchi rimarrà per sempre nel nostro ricordo e nelle nostre preghiere».

Nel suo percorso di vicario generale dell’Archidiocesi di Modena-Nonantola dal 1986 al 1997, incarico ricoperto con grande dedizione, ha lavorato al fianco dei vescovi e dei sacerdoti per la gestione pastorale e la crescita spirituale dell’Archidiocesi offrendo un significativo contributo alla gestione delle risorse religiose e culturali del nostro territorio, lasciando una traccia indelebile nella vita ecclesiastica modenese.