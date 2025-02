Due donne, rispettivamente di 88 e 70 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 di oggi, quando l’auto sulla quale viaggiavano è finita nel torrente Quaderna ad Ozzano, lungo via Emilia all’angolo con via San Giorgio. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanza ed automedica ed i vigili del fuoco con autogru.

Le due donne sono state trasportate al Maggiore di Bologna, la più anziana in codice 3; meno gravi le ferite per la 70enne. Rilievi a cura della Polizia locale.