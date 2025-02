Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse al mattino, in particolare sul settore centro-orientale ed anche a carattere di rovescio. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad insistere soprattutto lungo i rilievi fino alla fascia pedecollinare. Neve inizialmente sui rilievi più alti ma con quota in rapido abbassamento soprattutto nelle ore pomeridiane e serali fino a 400/600 metri. Non si escludono temporanee nevicate o acqua mista a neve anche a quote prossime alla pianura. Attenuazione dei fenomeni a partire da ovest dalla tarda serata.

Temperature minime che saranno raggiunte nella seconda parte della giornata ed in diminuzione con valori fra 5 e 8 gradi. Massime al mattino tra 8 e 11 gradi. Venti inizialmente deboli sud-occidentali ma in rapida rotazione prima intorno a ovest e poi da nord-est con rinforzi anche di forte intensità, specie lungo le aree costiere, il mare ed il crinale appenninico. Mare poco mosso al mattino con moto ondoso in rapido aumento dal pomeriggio fino a molto mosso sotto costa ed agitato al largo.

(Arpae)