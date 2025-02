Ci si può divertire in compagnia e al contempo scoprire chi era Giosuè Carducci, come fu protagonista della vita culturale bolognese e quali luoghi della città conservano tracce del suo passaggio? È l’obiettivo che si pone GioCar Giosuè Carducci, il primo gioco da tavolo pensato per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni e realizzato da Casa Carducci | Settore Biblioteche e Welfare culturale | Comune di Bologna, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, assegnato tramite il bando della rete Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna.

Il circuito, di cui Casa Carducci fa parte dal 2023, quando è stata riconosciuta come una delle dimore di personaggi di rilievo che hanno vissuto e operato in Emilia-Romagna, mira alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità.

GioCar, si presenta sotto forma di pieghevole in distribuzione gratuita, come una brochure della casa museo con sul retro una caricatura del poeta, appositamente eseguita da Giorgio Perlini, nel solco della tradizione di Majani, Sacchetti, Ximenes e Galantara.

Il gioco consiste in un percorso che attraversa gli spazi pubblici e privati legati alla vita bolognese di Carducci in venti tappe: si parte dalla Certosa per arrivare a Casa Carducci, passando per l’aula dove insegnava a Palazzo Poggi, la Libreria Zanichelli, alcuni Caffè oltre alle diverse case in cui ha abitato. Nel procedere, di tappa in tappa, si incontrano anche luoghi storici di Bologna come la Fontana del Nettuno, Piazza Maggiore, le Due Torri e tanti altri, amati e celebrati dal poeta. Per giocare sono necessari unicamente una pedina per ogni giocatore e un dado. Lanciando il dado, i giocatori percorrono l’itinerario guidati dallo stesso Carducci, che racconta storie e aneddoti legati alle diverse tappe. Nel percorso si incontrano anche alcune caselle con ostacoli e aiuti dei nostri giorni, come uno sciopero degli autobus, un giro in bicicletta o un bel film da vedere al cinema. Chi arriva per primo a Casa Carducci vince la partita!

GioCar viene distribuito gratuitamente alle classi delle scuole primarie in visita a Casa Carducci; presso la biglietteria di Casa Carducci – Museo del Risorgimento per i bambini e le bambine in visita con le famiglie; alle scuole primarie di Bologna; durante le iniziative di presentazione del gioco (le prime si terranno giovedì 20 febbraio e sabato 8 marzo 2025); alle persone e alle scuole che ne facciano richiesta, anche su spedizione (con spese di spedizione a carico del destinatario).

Il progetto è frutto del lavoro di un team creativo di diverse persone, in collaborazione con Casa Carducci: Giorgio Perlini, ideatore e illustratore del gioco, laureato all’Università di Bologna in Storia dell’arte, materia che insegna all’Istituto Rosa Luxemburg di Bologna; dipinge, disegna, modella l’argilla e colleziona libri antichi; Paola Dianzani, autrice dei testi, laureata all’Università di Torino in Lettere classiche con indirizzo archeologico e specializzata in archeologia cristiana antica; ha collaborato con la Soprintendenza archeologica di Torino, ora insegna all’istituto Rosa Luxemburg di Bologna; Tommaso Perlini, illustratore del gioco, diplomato al Liceo artistico di Bologna e successivamente all’Accademia del Cinema Toscana, giovane illustratore e videomaker; collabora alla realizzazione di servizi per la RAI e svolge laboratori nelle scuole e in varie istituzioni comunali; Nicolò Anedda, realizzatore dei colori digitali del gioco, giovane fumettista e illustratore diplomato al corso di fumetto dell’Accademia The Sign di Firenze, principalmente impegnato in realtà indipendenti e autoprodotte, soprattutto nell’ambito del fumetto; (rob.a)grafica, progettista del gioco, studio che da oltre 20 anni si occupa di progettazione grafica e sviluppo web per realtà pubbliche e private.

PROSSIME INIZIATIVE DI PRESENTAZIONE GIOCAR

Giovedì 20 febbraio, ore 17.30

Presentazione di GioCar assieme agli autori, con disegno dal vivo

Giorgio Perlini, Paola Dianzani e Tommaso Perlini incontrano il pubblico di adulti, ragazzi e bambini per raccontare come è stato creato GioCar, nato dall’idea di far conoscere il poeta in modo allegro, stimolando la voglia di visitare i luoghi che lo hanno visto protagonista a Bologna. Una copia di GioCar sarà data in omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazione consigliata, scrivendo a casacarducci@comune.bologna.it e indicando nome, cognome, numero di persone e un recapito telefonico.

Sabato 8 marzo, ore 16 e ore 17

Visite guidate per famiglie a Casa Carducci

Due visite speciali per bambini (6-10 anni) e genitori, con dimostrazione e distribuzione gratuita del gioco GioCar. Scopriamo insieme la vita di Giosuè Carducci e come si abitava a Bologna alla fine dell’Ottocento attraverso la sua casa, un appartamento ottocentesco perfettamente conservato, con arredi, mobili, oggetti, quadri, libri e manoscritti originali.

Al termine della visita guidata, di circa 30 minuti: giochiamo a GioCar! Dimostrazione e distribuzione gratuita del gioco da tavolo dedicato a Giosuè Carducci, nato dall’idea di far conoscere il poeta in modo allegro, stimolando la voglia di visitare i luoghi che lo hanno visto protagonista a Bologna.

La visita guidata è gratuita. Per accedere al museo è necessario il biglietto d’ingresso acquistabile il giorno stesso presso la biglietteria unica Casa Carducci-Museo del Risorgimento; i biglietti sono gratuiti per i bambini, a pagamento per gli adulti: intero € 5 – ridotto € 3. Qui tutte le informazioni su costi, riduzioni e gratuità: https://www.museibologna.it/risorgimento/schede/orari-come-raggiungerci-1063/

Prenotazioni: i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.

Dal lunedì al venerdì (alle ore 15): scrivere a casacarducci@comune.bologna.it

Venerdì pomeriggio (dopo le ore 15), sabato e domenica: telefonare alla biglietteria al numero 051 2196520. Nella prenotazione indicare orario, nome, cognome, recapito telefonico e numero di persone.

GioCar Giosuè Carducci

è un progetto di Comune di Bologna | Settore Biblioteche e Welfare culturale |

Casa Carducci

realizzato con il contributo di:

Regione Emilia-Romagna, Settore Patrimonio culturale

Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna

Ideazione: Giorgio Perlini

Disegni: Giorgio e Tommaso Perlini

Colori digitali: Nicolò Anedda

Testi: Paola Dianzani

Consulenza storica: Matteo Rossini

Consulenza grafica: Manuela Marchesan

Rapporti con le scuole e promozione: Eleonore Grassi e Marco Petrolli

Progetto grafico: (rob.a)grafica

Casa Carducci

Piazza Giosuè Carducci 5, Bologna

www.casacarducci.it – casacarducci@comune.bologna.it – 051 2196520

La casa museo (visite) è aperta martedì e giovedì ore 9-13; venerdì ore 15-19; sabato, domenica e festivi ore 10-18; chiusa lunedì e mercoledì.

La biblioteca (consultazione testi e documenti) è aperta, su appuntamento, lunedì ore 10-17; martedì, mercoledì e venerdì ore 9-13; giovedì ore 9-17; chiusa sabato, domenica e festivi.