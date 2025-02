Da Marcello Santini, fresco d’argento alla Coppa del Mondo in Francia, agli ori e record di Mirko Luppi, Filippo Bompani e Alice Benelli ai Mondiali paralimpici 2024 di Lignano Sabbiadoro. Sono alcuni dei più recenti e importanti risultati conquistati dagli atleti dell’associazione sportiva Bruno Loschi di Modena specializzata in nuoto pinnato.

Una rappresentanza della squadra, composta da campioni regionali, nazionali e internazionali, insieme al vicepresidente dell’associazione Davide Magri e l’allenatrice Laura Di Fabio (anche tecnico federale della Nazionale paralimpica), è stata ricevuta oggi, venerdì 14 febbraio, in Municipio dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi che si è congratulato per i recenti successi sottilineando che “Modena è città di sport, di tutti gli sport: vogliamo continuare a valorizzare e sostenere chi, quotidianamente, si impegna con passione e determinazione per diffondere la pratica sportiva in maniera diffusa”.

Al termine dell’incontro, Bortolamasi ha consegnato alla squadra una Bonissima e due esemplari di “grosso”, la prima storica moneta di Modena, distribuendo anche il gagliardetto della città e penne di colore giallo e blu.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività organizzate dall’assessorato per valorizzare, tramite un momento di scambio e riconoscenza, anche quelle squadre sportive modenesi, impegnate con profitto a livello nazionale e internazionale, che non sempre trovano adeguata visibilità di pubblico.

L’associazione sportiva dilettantistica Nuoto Sub Modena Bruno Loschi è impegnata dal 1962 a promuovere sul territorio modenese agonismo e corsi di apnea, subacquea, tiro subacqueo, pesca sportiva e, in particolare, nuoto pinnato, disciplina che, avvalendosi di specifiche attrezzature, come monopinna, pinne, boccaglio o bombole, permette all’atleta il raggiungimento di velocità decisamente più elevate rispetto al nuoto.