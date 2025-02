Sono 8.024 i ragazzi e le ragazze che hanno effettuato la preiscrizione negli Istituti superiori bolognesi per l’anno scolastico 2025-2026, il 2% in meno rispetto allo scorso anno scolastico. La contrazione delle iscrizioni è coerente con il calo demografico per i giovani in età. Il trend di crescita degli iscritti registrato negli anni passati si era interrotto già lo scorso anno: una decrescita che, al netto del movimento migratorio, si manterrà negli anni a venire.

Il liceo è sempre la scelta preferita e raccoglie metà delle preiscrizioni totali (50,6% contro il 50,7% dell’anno precedente). Il 35,1% dei preiscritti ha scelto un istituto tecnico (+0,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno) dato che conferma la lenta, ma inesorabile crescita registrata negli ultimi 5 anni. Solo il 14,3% ha scelto un istituto professionale, in lieve calo (-0,4punti percentuali) rispetto al boom dello scorso anno.

Guardando i singoli indirizzi, tra i licei le Scienze applicate registrano un forte calo, così come lo Scientifico puro. In calo anche l’Artistico e il Classico, ma meno forte dello scorso anno. Tornano a crescere le scienze umane, il linguistico e lo sportivo.

Tra i tecnici forte calo nell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, che da quattro anni registrava una decrescita, seppur meno marcata. In calo anche Agraria, Trasporti e logistica, Grafica e comunicazione. Crescono ancora invece i bienni comuni in Costruzioni, ambiente e territorio, e Amministrazione, Finanza e Marketing. Dopo il forte calo dello scorso anno, per il 2025/2026 torna in auge Elettronica ed elettrotecnica. Il nuovo indirizzo di Turismo su 4 anni drena studenti dal corso Turismo quinquennale. Bene il Sistema moda.

Tra i professionali forte calo per l’indirizzo Servizi commerciali, che dopo il boom registrato lo scorso anno, torna ai numeri di due anni fa. In crescita gli indirizzi Agricoltura e sviluppo rurale, come anche Manutenzione e assistenza tecnica. Il nuovo indirizzo di Artigianato per il Made in Italy quadriennale drena studenti dall’omonimo corso su 5 anni. Stabile Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Questa mattina Emanuele Bassi, consigliere metropolitano delegato alla Scuola, insieme a tecnici della Città metropolitana e ai rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, ambito di Bologna, ha incontrato i dirigenti scolastici per un primo confronto, numeri alla mano, sulle preiscrizioni e sugli spazi, in vista del prossimo anno.

“L’incontro di questa mattina con i dirigenti scolastici, per analizzare le singole situazioni sulle preiscrizioni, non è stato un incontro rituale, ma un vero confronto per prendere coscienza delle aspettative di tanti giovani che intraprendono gli studi superiori. Una consapevolezza che ognuno affronta per le proprie competenze, decisioni da prendere che sappiamo tutti, sono attese da studenti e famiglie dopo tante riflessioni. – commenta Bassi – In linea generale le preiscrizioni confermano il calo demografico iniziato lo scorso anno, ma siamo comunque impegnati a lavorare insieme a tecnici e presidi sulla disponibilità degli spazi a disposizione delle scuole in quelle situazioni dove è necessario dare risposta alle richieste delle famiglie”.