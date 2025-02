Oggi, venerdì 14 febbraio 2025, i Sindaci di Sassuolo e Casalgrande, insieme ai Presidenti delle Province di Modena e Reggio Emilia e alla presenza del Sindaco di Rubiera, si sono riuniti a Sassuolo per coordinare la gestione della chiusura del Ponte Veggia durante i lavori di manutenzione straordinaria in corso.

È stata confermata la necessità di chiudere il ponte nel periodo 15 giugno – inizio settembre, volutamente in coincidenza con la pausa scolastica e feriale, per completare i lavori nel minor tempo possibile. Per questo motivo, opereranno più squadre su entrambi i lati del ponte, riducendo al minimo le interferenze e l’impatto sulla viabilità.

Il gruppo di lavoro ha condiviso l’attivazione di una serie di misure volte al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e l’attivazione di una serie di strumenti operativi e gestionali, pronti all’uso, da attivare celermente in caso di bisogno. In particolare verrà chiesto alla Direzione Lavori e, quindi, all’impresa un approfondimento sulla possibilità di ottimizzare ulteriormente alcune fasi del cronoprogramma, riorganizzare la capacità in termine di personale presente sul cantiere su più fronti e più turni, eventualmente anche notturni, la garanzia della presenza della filiera dei vari fornitori anche durante tutto il periodo estivo.

Le Agenzie per la Mobilità e Fer stanno in parallelo definendo percorsi alternativi per il trasporto pubblico su gomma e ferroviario, mentre verrà garantita una comunicazione chiara tramite segnaletica e canali informativi per aggiornare cittadini e imprese.

L’incontro ha di fatto rappresentato anche un primo passo verso un tavolo permanente sulla mobilità nell’area vasta ceramica, con l’obiettivo di pianificare soluzioni infrastrutturali strategiche di interesse regionale, come il raddoppio della Pedemontana e la possibile realizzazione di un terzo ponte, in sinergia con la mobilità distrettuale. Le amministrazioni coinvolte si impegnano a mantenere un dialogo costante con cittadini e le imprese, partendo sin da ora nell’informazione puntuale sulle tempistiche e fornendo in futuro aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle soluzioni adottate per limitare i disagi.

Il tavolo di lavoro avrà un momento di approfondimento il prossimo 7 marzo, promosso e coordinato dal Comune di Sassuolo.