«Il matrimonio è davvero incompatibile con il desiderio? Il suo destino è quello di trasformarsi fatalmente in una camera a gas? Esistono matrimoni felici? Oppure il matrimonio è il virus mortale di ogni amore?».

Da questi interrogativi prende le mosse Scene da un matrimonio, la conferenza-spettacolo del noto psicanalista Massimo Recalcati, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 19 febbraio alle ore 21.00, data già sold out.

Recalcati offre al pubblico una chiave di lettura psicoanalitica sui limiti e le potenzialità dell’amore coniugale, sondando il mistero delle sue complesse dinamiche.

«Non esiste forma umana della vita senza il sostegno dell’amore. L’idea che il durare e il bruciare siano rigidamente alternativi è sponsorizzata dal nostro tempo – afferma Recalcati. Si dice che l’amore all’inizio divampa, arde, per poi affievolirsi e spegnersi nel tempo. Il desiderio diviene l’ombra di sé stesso. La noia si impossessa della vita dei Due. E l’apparizione della noia – continua lo psicanalista – segnala sempre che non brucia più, che non c’è più desiderio, che qualcosa è morto e solo un nuovo corpo, un nuovo oggetto amoroso sono in grado di ravvivare le braci. Il desiderio può sopravvivere alle ceneri di un amore che voleva essere per sempre? E qual è il mistero che accompagna gli amori che sanno durare senza rassegnarsi alla morte del desiderio?». In questo incontro Massimo Recalcati condividerà con lo spettatore le sue riflessioni per scandagliare questi quesiti.

