Nella mattinata di sabato 15 febbraio, la Polizia locale di Modena allestirà un gazebo in piazza Matteotti per fornire informazioni sul corretto utilizzo del monopattino elettrico e su quanto prevedono le nuove norme introdotte dalla riforma del Codice della Strada.

Dalle 9.30 alle 12.30 due operatrici che si occupano anche di educazione stradale, saranno presenti per fornire informazioni, consigli e per distribuire agli interessati un memorandum con le regole da sapere prima di mettersi alla guida di un monopattino elettrico.

Innanzitutto, per condurre un monopattino elettrico occorre avere compiuto 14 anni ed è obbligatorio l’utilizzo del casco a prescindere dall’età.

I monopattini elettrici possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità fino a 50 chilometri orari e non devono superare la velocità dei 20 chilometri orari in carreggiata e dei 6 chilometri orari in area pedonale. Devono inoltre avere una serie di dotazioni obbligatorie: luce bianca o gialla fissa anteriore e luce rossa fissa posteriore e catadiottri rossi posteriori, campanello per segnalazioni acustiche, indicatori luminosi di svolta e freni su entrambe le ruote, regolatore di velocità e non devono esserci posti a sedere. Il motore elettrico deve avere potenza non superiore a 0,50Kw e sul telaio deve comparire la marcatura CE.

Per circolare, il conducente del monopattino deve utilizzare la pista ciclabile quando presente; tenere entrambe le mani sul manubrio salvo che per segnalare la manovra di svolta; condurre il monopattino a mano quando le circostanze lo richiedono per non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Nelle ore notturne e in ogni caso di scarsa visibilità, può circolare solo se provvisto anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e il conducente deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Circolare con un monopattino a motore con requisiti diversi da quelli ammessi comporta una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro; per chi parcheggia il monopattino sul marciapiede o in modo tale da creare intralcio alla circolazione, la sanzione va da 41 a 168 euro (per le altre infrazioni da 50 a 250 euro). Ai monopattini è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Alcune disposizioni già previste dalle nuove norme saranno però operative solo in futuro, quando verranno emanati i decreti attuativi, con riferimento in particolare all’obbligo della copertura assicurativa e all’obbligo di chiedere il rilascio del contrassegno identificativo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Mentre ecco alcune regole da tenere bene a mente: i monopattini non possono circolare fuori dai centri urbani, né su marciapiedi e portici, né contromano; i conducenti non devono utilizzare il cellulare durante la marcia, trainare o farsi trainare, condurre animali, trasportare altre persone, animali o cose.

Mentre, nel territorio del Comune di Modena non è consentita la circolazione con dispositivi elettrici come segway, monowheel, hoverboard.

L’iniziativa informativa si colloca nelle azioni della campagna realizzata nell’ambito del progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga con la collaborazione delle Prefettura di Modena.

SETTIMANA DI CONTROLLI MIRATI

Da lunedì 17 febbraio, in centro storico, gli operatori della Polizia locale presteranno particolare attenzione a utilizzo del casco e comportamenti di guida

Prenderà il via lunedì 17 febbraio una nuova campagna della Polizia locale di Modena che prevede una settimana di controlli al corretto utilizzo dei monopattini elettrici alla luce delle novità introdotte dalla recente riforma del Codice della Strada e della Legge 160/2019.

Ai fini della prevenzione e della sicurezza stradale, gli operatori del Comando di via Galilei concentreranno l’attenzione soprattutto sull’utilizzo del casco, sulla presenza dei dispositivi già previsti dalla legge e sui comportamenti di guida adottati. Mentre per quanto riguarda il “targhino” e di conseguenza l’assicurazione RC, mancano ancora i decreti attuativi che ne andranno a regolamentare l’applicazione.

I controlli, annunciati al fine di sensibilizzare gli utilizzatori di monopattini al rispetto delle regole e a corretti comportamenti di guida, si svolgeranno in centro storico, anche in considerazione delle numerose segnalazioni di conducenti di monopattini che circolano su marciapiedi, sotto i portici e senza casco. Nell’attività saranno, in particolare, impegnate le pattuglie del centro storico con punti di controllo specifici lungo la via Emilia centro e in corso Canalchiaro.