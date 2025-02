A oltre due anni dal furto, un 58enne si è visto restituire la propria auto dalla Polizia locale di Modena, che è riuscita a risalire al proprietario grazie ai particolari che aveva riportato in denuncia e, soprattutto, a una segnalazione di un cittadino ricevuta nei giorni scorsi attraverso Rilfedeur, il sistema che consente ai cittadini di segnalare, tramite app, situazioni di disagio o degrado.

Nello specifico, martedì 11 febbraio, gli operatori del Comando di via Galilei sono stati allertati per la presenza di un veicolo, una Fiat Multipla, in stato di abbandono in via Viareggio. Giunti sul posto, gli agenti ne hanno constatato danni alla carrozzeria e segni di effrazione sulla portiera anteriore.

Quindi, attraverso ricerca su banca dati ministeriale, sono riusciti a risalire al proprietario, un 58enne residente a Modena, che aveva denunciato il furto, avvenuto in strada Barchetta, il 31 dicembre 2022. Una volta sul posto, l’uomo ha potuto riavere la propria vettura.

Il sistema Rilfedeur (Rilevazione fenomeni di degrado urbano) è il servizio del Comune di Modena che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate via web oppure attraverso l’App Rilfedeur disponibile su App Store (Apple) e Google Play (Android). È possibile segnalare situazioni relative a manutenzione delle strade e delle piste ciclabili (manto stradale, buche, segnaletica), manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano, problematiche inerenti la viabilità, situazioni di degrado urbano e sociale, disinfestazioni o derattizzazioni da effettuare su aree pubbliche.