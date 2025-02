Poco dopo le 4.30, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza privato, i carabinieri sono intervenuti in via Pignedoli a Correggio per curare un sopralluogo all’interno di un negozio di ferramenta. Ignoti ladri, dopo averne infranto la vetrata, si erano introdotti nell’esercizio asportando monete dal registratore di cassa. L’attività non è dotata di sistemi di videosorveglianza e allarme.

Nello stesso frangente è stato curato un sopralluogo di furto nell’attiguo negozio di ricambi auto, dove i ladri, dopo aver rotto la vetrata, hanno prelevato denaro dal registratore. I danni sono in corso di quantificazione.

Sui due furti sono in corso le indagini.