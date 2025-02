Sanremo, Venditti emoziona l’Ariston

SANREMO (ITALPRESS) – Antonello Venditti ha ricevuto il “Premio alla Carriera” da parte del Comune di Saremo sul palco dell’Ariston sul quale sale per la prima volta in assoluto. “Non sono avvezzo ai premi, ma questo qua tutto sommato mi ha fatto molto piacere”, ha raccontato. Un “miracolo” fatto da Carlo Conti, ha raccontato Venditti. “La sera di Natale in una chiesa ha sentito dei ragazzi che cantavano “Stella” e ha pensato a me. “Io qui mi trovo bene, sono inclusivo”, ha detto il cantautore di “Ricordati di me” e “Amici mai”, i due brani eseguiti all’Ariston, che hanno emozionato e fatto cantare il pubblico. “E’ stato un segno del destino”, ha detto Venditti, che ha sottolineato come la musica continui a essere parte della sua storia, spingendolo a guardare al futuro con speranza. “Penso che questo sia un altro step della mia storia che non finisce. Il passato è passato ma la storia ci deve portare a un futuro di speranza. Si deve vivere che significa lottare, cadere, rialzarsi, chiedere scusa”, ha aggiunto.

