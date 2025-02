Zaia “Sul fine vita no battaglia ideologica, esiste dal 2019”

ROMA (ITALPRESS) – “Vanno rispettate le idee di tutti, di chi è a favore, di chi è contro e di chi ha dei dubbi. Dopodichè io non transigo su un aspetto, il fatto che ci sia un Paese dove alcune persone sono così ipocrite da far credere ai cittadini che non esiste il fine vita. Il fine vita in Italia esiste ed è autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019. In Veneto dal 2019 a oggi abbiamo avuto sette richieste, quattro bocciate, tre approvate, due hanno visto la gestione del fine vita di questi due poveri pazienti terminali e una in cui il paziente è morto per altri motivi. La sentenza ha due grandi lacune: non dice in che termini temporali l’Ulss deve rispondere al malato terminale e non stabilisce chi deve somministrare il farmaco”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite questa sera a “Zona Bianca” su Rete4.

Quanto alle cure palliative, “noi siamo i primi in Italia per cure palliative, lo dicono i dati nazionali, si può fare ancora di più e ci mancherebbe. Però per me è inaccettabile che si dica che la risposta a questa richiesta del fine vita sia investire sulle cure palliative. I pazienti che si sono rivolti a noi rifiutano le cure palliative, ne fanno una scelta di dignità. E’ una cosa talmente intima che non spetta a noi giudicare, penso che sia doveroso rispettare la volontà. Non è una battaglia ideologica, anzi io spero che ci sia una no-fly zone che questa non sia una battaglia che abbia una casacca politica”, aggiunge. Quanto alla situazione in Veneto “un passaggio è stato fatto e i numeri sono quelli, quindi non passerebbe. Pensiamo di fare in modo che ci sia almeno un regolamento, una circolare che stabilisca una regola quanto ai tempi di risposta”, chiosa Zaia.

