È stato celebrato in municipio a Castelvetro il 40° anniversario del gemellaggio del comune modenese con quello anconetano di Castelfidardo, siglato per la prima volta il 14 maggio 1984. Il rinnovo ventennale, che ha bissato quello del 2004, è stato firmato dai sindaci Federico Poppi per Castelvetro e Roberto Ascani per Castelfidardo.

Alla cerimonia hanno presenziato il consiglio comunale e la giunta castelvetresi, oltre alle rappresentanze di diverse associazioni paesane, dei Carabinieri e della Polizia municipale. In prima fila anche tre ex sindaci di Castelvetro – Augusto Bagni, Roberto Maleti, Giorgio Montanari – che durante i loro mandati hanno perpetuato lo storico gemellaggio fra i due Comuni.

Nelle parole dei primi cittadini attualmente in carica sono stati messi in evidenza i valori di amicizia che legano i due Comuni e le future prospettive di scambi e collaborazioni in ambito culturale e turistico.

Castelfidardo è conosciuta come la “città della fisarmonica” e non potevano mancare nella delegazione ospite due virtuosi dello strumento, che hanno concluso in musica la cerimonia castelvetrese.