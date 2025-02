Questa mattina, il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, assieme al presidente di Aut Aut, Roberto Vassallo, ha partecipato a Bologna a un incontro con i vertici di Trenitalia Tper.

Questo appuntamento era stato richiesto a seguito di quanto accaduto nel gennaio scorso, quando un giovane affetto da spettro autistico era stato sottoposto a sanzione per non aver timbrato il biglietto a causa dell’apparecchio obliteratore fuori servizio. Sanzione poi annullata dall’azienda.

L’interlocuzione con Tper è proseguita anche nei giorni successivi a quell’episodio, stabilendo le basi per la riunione odierna.

Con l’obiettivo di voler dare un contributo concreto al miglioramento dei rapporti tra il personale che opera sui treni e le persone con disabilità – qualsiasi essa sia – assieme all’Amministratore Delegato di Tper, dottor Alessandro Tullio, sono state definite alcuni importanti passi che vedranno protagoniste le parti coinvolte, nelle prossime settimane.

“E stato in incontro estremamente proficuo e positivo – ha sottolineato il Sindaco Daviddi – In particolare, è stata chiesta la disponibilità a partecipare agli incontri di formazione degli addetti che lavorano sui treni, per rendere ancora più efficace l’approccio nei confronti delle persone con fragilità, andando così a colmare un gap esistente in questo particolare ambito. Disponibilità immediatamente accolta dal presidente di Aut Aut, con il pieno appoggio del sottoscritto”.

“Inoltre abbiamo raccolto la disponibilità di Trenitalia Tper a collaborare al progetto Planet Aut con gli strumenti e modalità che riterranno più opportune – prosegue il Primo Cittadino -. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Casalgrande, colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il dottor Tullio e Trenitalia Tper per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso queste importante tematiche e il genuino interesse mostrato per il progetto Planet Aut. Un ringraziamento speciale anche a Roberto Vassallo, per la sua capacità di saper sempre trarre l’aspetto migliore e più positivo anche dalle situazioni più delicate”.