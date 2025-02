A Fiorano Modenese oltre 300 studenti saranno coinvolti negli appuntamenti di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, iniziativa del Centro per il libro e la lettura, nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Cultura, a cui ogni anno aderiscono scuole italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che all’estero.

Per una settimina, fino a sabato 22 febbraio 2025, le letture ad alta voce sono in programma alla scuola d’infanzia paritaria Coccapani (con appuntamenti aperti anche alle famiglie), alla scuola primaria Enzo Ferrari e alla scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi del Comprensivo Fiorano 1, in collaborazione il BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) di Fiorano Modenese e con l’associazione Librarsi odv. Anche i ragazzi del Gruppo Babele hanno aderito all’iniziativa, mettendo in scena una lettura teatralizzata per i piccoli della scuola Coccapani.

Saranno principalmente insegnati, genitori, ma anche ex alunni a leggere ad alta voce per bambini e ragazzi, partendo dal tema istituzionale di questa edizione (Intelleg(g)o) e dai tre filoni tematici collegati: Intelleg(g)o… dunque sono, Intelleg(g)o… dunque sento, Intelleg(g)o… dunque faccio.

Ricco il calendario alla scuola d’infanzia Coccapani che prevede anche un laboratorio di lettura e realizzazione lanterne con mamma e papà (18 febbraio) e “La notte dei racconti a scuola” con letture a cura dei genitori e degli insegnati con distribuzione del kit delle storie (21 febbraio).