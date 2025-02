Quasi il 30% in più di cornee trapiantate rispetto al 2023. Al 31 dicembre 2024, infatti, la Banca delle Cornee dell’Emilia Romagna, che opera all’interno dell’Azienda USL di Bologna, ha raggiunto l’importante traguardo registrando oltre 1000 interventi: 1017 cornee trapiantate, di queste 995 interventi sono stati eseguiti da 19 centri di trapianto della nostra regione e 22 da Ospedali fuori regione.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla generosità di 1126 donatori e alla sensibilità dei loro familiari che, in un momento così doloroso come il decesso di un caro, hanno deciso di compiere un atto di altruismo per ridare la vista a chi è in lista d’attesa per un trapianto di cornea.

Un obiettivo conseguito anche grazie all’impegno e alla professionalità sempre più elevata di infermieri e medici dei coordinamenti ospedalieri procurement, che lavorano per selezionare i donatori, e alle competenze tecniche all’avanguardia che negli ultimi anni la Banca Cornee dell’Emilia Romagna ha raggiunto.

Il Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna, in particolare, coordina da oltre 25 anni l’intero processo. Il possibile donatore di cornee viene infatti sottoposto a specifici criteri di valutazione: una volta ricevuta l’idoneità ed effettuato il prelievo, le cornee “viaggiano” dalla sede donativa alla Banca all’interno di dispositivi di ultima generazione, geolocalizzati e a temperatura controllata, grazie al sistema trasporti integrato governato dal 118.

A seguire, i professionisti della Banca valutano se la qualità morfologica delle cornee è idonea al trapianto. Le procedure chirurgiche innovative degli ultimi anni hanno permesso di ottimizzare l’utilizzo dei tessuti donati e di usare una parte delle cornee non idonee per la preparazione di frammenti di sclere da impiegare nella cura del glaucoma, patologia che ormai rappresenta la seconda causa di cecità irreversibile nel mondo.

Il trend di crescita dei trapianti di cornea è inoltre supportato dall’impiego di tecnologie all’avanguardia, come dimostra la recente acquisizione da parte dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola (principale centro trapiantologico regionale, con 337 impianti eseguiti nel 2024) di un laser a femtosecondi per interventi di altissima precisione.

Proprio oggi pomeriggio, a partire dalle 14.30, l’Aula Barbara dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola ospita l’evento formativo promosso dal CRT “Donazione di tessuti: innovazione, ricerca e applicazione clinica. Nuove frontiere di cura nella rete trapiantologica”.