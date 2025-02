Sabato 22 febbraio, la città di Maranello accoglie Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti. L’evento, che si terrà alla biblioteca comunale di Maranello alle ore 21, offre l’opportunità di conoscere da vicino l’artista, il suo lavoro e il suo percorso creativo.

Fumettibrutti – pseudonimo di Josephine Yole Signorelli – è una fumettista italiana diventata famosa per le sue strisce ironiche e irriverenti che raccontano la vita quotidiana con un linguaggio diretto e autentico. Il suo stile unico e la sua capacità di affrontare temi universali con leggerezza e profondità hanno conquistato un vasto pubblico, soprattutto tra i giovani.

L’incontro al Mabic sarà occasione per scoprire il suo ultimo libro, “Tutte le mie cose belle sono rifatte” (Feltrinelli Comics), e per approfondire i temi a lei cari, che spaziano dalla precarietà lavorativa alle relazioni sentimentali, passando per le sfide della vita moderna. Dopo la “Trilogia Esplicita”, Fumettibrutti torna a raccontare la sua storia con una maturità rinnovata, affrontando temi profondi con l’ironia che la contraddistingue. Un memoir intenso e personale che segna una nuova fase della sua carriera artistica.

L’evento, ad anticipare la prossima edizione della rassegna Ready to Read, è organizzato dal Comune di Maranello in collaborazione con TILT Associazione Giovanile APS e sostenuto dalla Fondazione di Modena.