Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri. Lunedì scorso, 17 febbraio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, nell’ambito di un’operazione antidroga, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, rispettivamente di 36 e 30 anni, trovati in possesso di oltre 2 kg di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari, all’esito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno della loro abitazione, trasformata in un vero e proprio supermarket della droga, 1800 pastiglie di MDMA, 360 grammi di ketamina, alcuni grammi di speed, ovvero una miscela a base di anfetamina, oltre a quasi un chilogrammo tra hashish e marijuana.

I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato 3.870 euro in contanti, un fornello elettrico per la preparazione di droghe sintetiche, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

A fronte dell’importante sequestro, proseguiranno gli accertamenti finalizzati a riscontrare a chi fosse destinato lo stupefacente, probabilmente anche giovani residenti nell’area del distretto ceramico.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati: per il 30enne è stata applicata la custodia cautelare in carcere.