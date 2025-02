“Il Tar rappresenta un presidio fondamentale per i diritti dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto delle leggi e dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia. La Regione Emilia-Romagna ne sostiene il lavoro e ribadisce il proprio impegno a collaborare attivamente per garantire che possa operare nelle migliori condizioni possibili, assicurando il massimo appoggio per affrontare le sfide del futuro”.

Così l’assessora con delega alla Legalità, Elena Mazzoni, che oggi a Bologna ha partecipato all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale, in rappresentanza della giunta.

“Questo appuntamento rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della giustizia amministrativa nel nostro sistema democratico e sul suo ruolo cruciale a garanzia della legalità, della trasparenza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione”, sottolinea Mazzoni, ricordando come “il Tribunale Amministrativo Regionale sia un presidio fondamentale per i diritti dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’azione amministrativa si svolga nel rispetto delle leggi e dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia”.

Dunque, conclude l’assessora, “il lavoro svolto dai magistrati, dal personale amministrativo e dai professionisti del diritto che operano in questo Tribunale è essenziale per la tutela dei diritti e per la crescita economica e sociale della nostra regione. A maggior ragione in un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da sfide globali e da trasformazioni profonde, nel quale anche la giustizia amministrativa è chiamata a svolgere un ruolo ancora più significativo, contribuendo a creare un ambiente di certezza del diritto e di fiducia nelle istituzioni”.