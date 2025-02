La scadenza del termine per le iscrizioni alle scuole secondarie di 1° grado (scuole medie) a Maranello, insieme alla definizione dei dati numerici degli alunni che le frequenteranno nel prossimo anno scolastico, offre l’occasione per illustrare il percorso che a partire da settembre rende possibile l’attivazione della cosiddetta ‘settimana corta’.

Nell’anno scolastico 2025/2026, infatti, sia alle ‘G. Galilei’ (Istituto comprensivo Stradi) sia alle ‘A. Ferrari’ (Istituto comprensivo Ferrari) gli alunni di tutte le classi frequenteranno le lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 (l’orario di uscita slitta in avanti di un’ora rispetto ad oggi), non più al sabato, e potranno contare su orari degli scuolabus adeguati alle nuove esigenze.

La modifica dell’orario è il frutto di un percorso intrapreso nei mesi scorsi dai due Istituti comprensivi, che attraverso un sondaggio hanno raccolto le opinioni dei genitori e verificato la preferenza della maggioranza delle famiglie per un orario scolastico diverso da quello rispettato finora.

La scelta degli organi competenti dei due Istituti è stata preceduta da svariate occasioni di confronto reciproco con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, che tramite l’Ufficio Istruzione ha valutato e programmato le necessarie variazioni al servizio di trasporto scolastico, in modo da garantire un servizio adeguato a tutte le famiglie che ne faranno richiesta (sarà possibile presentare domanda dal 1° al 31 maggio 2025).

“La soluzione oraria e organizzativa proposta – spiega Francesco Boffoli, Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Ferrari’ – viene incontro alle sentite esigenze dell’utenza così come espresse nel sondaggio d’opinione effettuato presso l’utenza ed è in linea con le più recenti indicazioni e orientamenti espressi dall’amministrazione scolastica nazionale.”

“La gestione del nuovo tempo scuola trascorso in aula sottolinea Francesca Lippa, Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Stradi’ – darà agli alunni l’opportunità di beneficiare di un maggior riposo, con conseguente maggior impegno e concentrazione nei momenti di lavoro che renderanno ogni minuto, sia a casa che a scuola, più produttivo e coinvolgente. Una riduzione del carico mentale, a mio avviso, consentirà anche un miglior consolidamento delle conoscenze nel tempo. Inoltre, questa nuova scelta organizzativa permette ai docenti, mediante idonee scelte educative calibrate sul nuovo impianto orario, di pianificare con flessibilità un percorso formativo efficace per i loro studenti”.

“Il dialogo con i Dirigenti scolastici è stato molto costruttivo – aggiunge Laura Costi, assessore comunale all’Istruzione – e come Amministrazione ci siamo messi a disposizione affinché ogni valutazione da parte delle scuole tenesse conto di tutti gli elementi in campo, compresa la necessità di adeguare le modalità di erogazione dei servizi complementari molto utili per le famiglie, qual è appunto il trasporto scolastico”.