Fabio Concato, con il suo nuovo progetto musicale Altro di me, farà tappa il 23 febbraio 2025, al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Nuovo capitolo della lunga storia artistica di Fabio Concato, il titolo dello spettacolo e del tour teatrale, prende ispirazione da L’Altro di Me, brano più introspettivo dell’album Tutto qua, ed esprime il desiderio di ritrovare, nel suo catalogo di 150 canzoni, brani non eseguiti da tempo. Concato li propone al pubblico lungo un percorso musicale sorprendente ed emozionante, dove, oltre ai suoi classici grandi successi, trovano spazio, attenzione e condivisione “vecchi, cari amici”. Una buona occasione per scoprire e riscoprire piccoli-grandi capolavori.