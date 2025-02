Conforama Italia S.p.a – società italiana con sede a Cardano al Campo (Varese), specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazione per la casa (www.conforama.it) – continua la sua espansione in Italia con l’apertura del nuovo ConfoCity di Parma, situato in Viale Mentana 107, in una posizione strategica affacciata su una delle principali arterie che circondano il centro città. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri giovedì 20 febbraio, mentre il negozio aprirà le porte al pubblico a partire da oggi, venerdì 21 febbraio.

Il nuovo ConfoCity di Parma si sviluppa su un’area di vendita di 316 mq, interamente disposto su un unico paino, ed è caratterizzata da due ampie vetrine, una frontale e una sul retro, che garantiscono massima visibilità ai prodotti esposti.

Questo punto vendita rappresenta l’ottavo ConfoCity in Italia, confermando il successo di un concept innovativo sviluppato da Conforama per avvicinare l’arredamento di design ai contesti urbani. I ConfoCity, infatti, sono veri e propri showroom metropolitani, pensati per offrire un’esperienza d’acquisto immersiva e su misura. Essi operano in sinergia con i negozi Conforama presenti sul territorio, offrendo ai clienti la possibilità di scoprire un’ampia gamma di soluzioni d’arredo senza doversi allontanare dal centro città. In questo caso, il punto vendita di riferimento è Conforama Campogalliano, situato a circa 40 minuti di distanza.

All’interno del ConfoCity di Parma sarà possibile esplorare l’intera offerta Conforama, con proposte di arredamento per ogni ambiente della casa, combinando stile, qualità e convenienza. Grazie a un layout espositivo studiato per valorizzare ogni categoria di prodotto, il negozio propone ai clienti un servizio personalizzato, assistito da esperti del settore pronti a guidare nella scelta delle migliori soluzioni di design.

L’apertura di questo nuovo punto vendita conferma l’impegno di Conforama nel portare il proprio know-how e la propria offerta sempre più vicino ai consumatori, rispondendo alle esigenze di chi cerca arredamento funzionale, moderno e accessibile, direttamente nel cuore della propria città.

Uno dei punti di forza di Conforama è il servizio di progettazione personalizzata, un elemento distintivo del brand che permette ai clienti di arredare la propria casa in modo unico e su misura, adattando ogni ambiente al proprio stile, alle esigenze di spazio e alla funzionalità desiderata. Questo servizio, disponibile nel ConfoCity di Parma, così come in tutti gli altri ConfoCity e negozi Conforama, rappresenta un vero e proprio marchio di fabbrica dell’azienda. Grazie all’esperienza dei progettisti arredatori, ogni cliente viene accompagnato in tutte le fasi del processo, dalla definizione del concept iniziale alla scelta di materiali, colori e dettagli, fino alla realizzazione finale del progetto.

“L’apertura dell’ottavo ConfoCity in Italia rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di avvicinamento ai centri urbani, offrendo ai clienti soluzioni d’arredo di qualità con un’esperienza d’acquisto più accessibile e personalizzata “, dichiarano i membri del Board di Conforama, Eric Joselzon, Alex Saetti ed Emanuele De Beni. “Abbiamo scelto Parma perché è una città con una forte identità culturale e un’economia vivace, elementi che si sposano perfettamente con la nostra filosofia nell’offrire soluzioni di arredamento moderne e funzionali all’interno del tessuto urbano”.

Anche nel ConfoCity di Parma sono attivi i vantaggi della ConfoCard, la Fidelity Card di Conforama che garantisce benefici esclusivi a chi ama arredare e rinnovare i propri spazi. ConfoCard offre sconti imperdibili e promozioni dedicate, tra cui uno sconto del 50% e trasporto e montaggio gratuiti su tutti gli arredi a progettazione. Inoltre, consente di usufruire di un 15% di sconto fisso sul prezzo esposto, sia in negozio che online, su tutta la gamma di mobili non a progettazione. La ConfoCard è acquistabile comodamente online o direttamente nei punti vendita, incluso il ConfoCity di Parma, per un’esperienza d’acquisto ancora più vantaggiosa e personalizzata.

All’evento di inaugurazione ha partecipato Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Parma, con deleghe a Urbanistica, Attività economiche e Pianificazione per il commercio, Edilizia privata, che ha preso parte al taglio del nastro insieme al board di Conforama Italia. Nel suo intervento, l’Assessora ha sottolineato il piacere di accogliere l’azienda a Parma, evidenziando come questa apertura rappresenti un valore aggiunto per la città.

A proposito di Conforama Italia S.p.a

Conforama Italia S.p.a., è una società italiana con sede a Cardano al Campo (Varese), specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazione per la casa. L’azienda fornisce numerose soluzioni di arredo, con un particolare focus sulla progettazione su misura e personalizzazione, un’attenzione al prodotto realizzato in Puro Stile Italiano e un’ottica sempre più vicina alla sostenibilità. La sua mission è realizzare prodotti accessibili, con standard qualitativi sempre maggiori ma con prezzi contenuti, per rivolgersi a un target ampio e variegato, dando la possibilità a tutti di creare la casa dei sogni. Con i suoi 33 punti vendita-19 a insegna Conforama, 8 a insegna ConfoCity, oltre che coni 7EmmezetaModa-estesi su una superficie di 300.000mq, e i suoi 1.200 dipendenti e collaboratori, è presente su tutto il territorio nazionale. www.conforama.it