Stefano Nazzi torna in scena con INDAGINI LIVE – Una nuova storia, al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 24 e 25 febbraio 2025. Svelato quale sarà il racconto di questi appuntamenti: si tratta di una delle storie di cronaca che più hanno segnato il nostro Paese, conosciuta come Il Mostro di Firenze.

Tra il 1968 e il 1985, una serie di efferati delitti scosse la Toscana: otto coppie furono uccise mentre si trovavano appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze. Gli omicidi, caratterizzati dall’uso di una pistola Beretta calibro 22 e da raccapriccianti mutilazioni, hanno dato vita a una delle inchieste più complesse della giustizia italiana, tra ipotesi di serial killer solitari, piste esoteriche e depistaggi.

“È una storia intricata ma è anche una storia orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. Una pistola, una modalità di uccidere“, così l’ha descritta Stefano Nazzi.

L’accoglienza del pubblico e i numeri importanti testimoniano l’affetto dei fan per Indagini e per il suo autore: le venti date annunciate sono tutte SOLD OUT e Bologna non fa eccezione.

Stefano Nazzi giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più̀ conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023) e il 7 maggio è uscito con il nuovo libro Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta, sempre per i tipi di Mondadori.

