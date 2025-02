Il Gruppo Enel, attraverso la società Enel X Way Italia S.r.l., ha partecipato al bando PNRR per l’installazione di nuove infrastrutture di ricarica veloce con potenza oltre i 90 kW per veicoli elettrici nel triennio 2023-2025.

Di queste, sono 14 quelle sul territorio comunale di Formigine per le quali la società risulta ammessa ai contributi messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente.

Lo stesso bando PNNR ha visto la partecipazione anche della Società FASTWAY S.p.a., che aveva presentato anch’essa istanza al Comune di Formigine per la realizzazione di 3 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da installare, ottenendo per tutti i dispositivi previsti l’ammissione ai contributi.

Afferma l’assessore alla Transizione energetica Giulia Malvolti: “Ogni infrastruttura è dotata di due punti di ricarica, pertanto con la realizzazione di queste nuove colonnine, non solo verrà raggiunto l’obiettivo di dotare il Comune di Formigine di un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, ma aggiungendosi queste alle 11 infrastrutture già presenti sul territorio, seppur non tutte di potenza di ricarica così elevata, l’Amministrazione porterà a ben 56 i punti di ricarica per veicoli elettrici a disposizione dei cittadini formiginesi”.

La realizzazione ed entrata in funzione delle 17 nuove infrastrutture di ricarica è prevista entro il 31 Dicembre 2025.