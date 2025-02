Incidente stradale questa notte, poco prima dell’una, in via Emilia Est a San Cesario, all’altezza del Mac2. Già dalle telefonate ai numeri di soccorso era noto il fatto che ci fossero più persone coinvolte e incastrate tra le lamiere: questo ha determinato un intervento in forze di vigili del fuoco e 118, i primi intervenuti con entrambe le squadre di competenza del territorio del capoluogo, i secondi con diverse ambulanze e l’auto medica.

A seguito dell’intervento dei vigili del fuoco sono state estratte dopo una serie di tagli con cesoie e divaricatore sulle lamiere due donne. Entrambe, poi affidate alle cure del soccorso sanitario, erano a bordo di una delle due auto coinvolte, quella finita nel fosso a bordo strada a seguito della carambola.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.